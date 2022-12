Recientemente, Tepha Loza confirmó que decidió convivir con su pareja, el empresario constructor Mario Neumann, pese a que solo tienen cuatro meses de relación. Al respecto, su hermana mayor, Melissa Loza, se mostró feliz y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

“Feliz por ella, feliz por ella, feliz de que realmente haya llegado una persona que le llene el alma, el corazón, de verdad que sí, le deseo todo lo mejor y que aprenda, que crezcan juntos y que sea feliz”, dijo Melissa Loza en América Espectáculos.

Sin embargo, la participante de “Esto es guerra” admitió que todavía no conoce a la pareja de su hermana porque no tiene tiempo: “No, la verdad que no, bueno, yo paro muy ocupada ahorita con mi bebé, con mi familia y la verdad que no tengo mucho tiempo”.

Sobre la decisión de convivir, Melissa Loza aseguró que es un paso importante en la relación: “Está bien ¿no? Mira, yo creo que es un paso importante, es un paso también de repente de madurez para la relación también, lo mejor (para ellos)”.

¿Qué dijo Melissa Loza sobre su familia?

Melissa Loza también contó que se encuentra bien junto a su pareja, Juan Diego Álvarez, y su hija menor: “Bien, gracias a Dios bien, tranquilos, todo muy bien, avanzando con la peque”.

“Así es, tú sabes que mi vida personal es muy independiente. Sí se puede, sí se puede y yo estoy acá para dar lo mejor como persona pública, esforzándome día a día para darle lo mejor al público”, comentó.

Fuente: América Televisión

