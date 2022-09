Casi tres meses después de ser impedida de ver a su hija, Melissa Paredes recibió la buena noticia de que la Fiscalía revocara las medidas de protección hacia la menor de 4 años de edad.

El programa ‘Amor y Fuego’ buscó comunicarse con la modelo para buscar su opinión sobre la resolución del Ministerio Público, pero ella respondió de manera contundente: “Yo no puedo decirte nada sobre ese tema”.

Además, el programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron sobre el embarazo de Ale Venturo, actual novio de Rodrigo Cuba, exesposo de la conductora de ‘América HOY’.

“No tengo absolutamente nada que opinar al respecto”, dijo Melissa, de manera cortante.

¿Melissa Paredes estará en El Gran Show?

En los últimos días se ha especulado que Melissa Paredes será participante de El Gran Show, nuevo reality de Gisela Valcárcel que se estrena este 1 de octubre.

“¿Es es tu voz el que aparece en la promoción de El Gran Show?”, le preguntaron a Melissa, pero ella no lo afirmó ni descartó: “ Disculpa, no sé, no sé”.

TE PUEDE INTERESAR