Luego de celebrar el cumpleaños de su hija, Melissa Paredes se refirió a todos los comentarios que han surgido en las redes sociales por mostrarse junto a su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y la novia de este, Ale Venturo.

“Mientras haya una razón, un motivo tan importante como el que hay, tenemos que seguir así, tenemos que seguir así por eso, y nada, para adelante, yo creo que si nos ponemos a pensar que no, que es raro, en que eso no se hace, en que eso sí se hace; mira, sabes qué, no es que se hace o no se hace, es que cada familia es como es y punto”, dijo Melissa Paredes.

En diálogo con América Espectáculos, aseguró que la fiesta de su pequeña fue “felicidad plena” para todos: “Sí, yo creo que eso es lo más importante, al fin y al cabo, al final del día hay que resaltar solo eso, yo creo que eso es lo más importante y lo demás para atrás, ya pasó, ya hay que superarlo también todo”.

¿Melissa Paredes vuelve a América hoy?

La actriz también respondió si visitará o no el set de América hoy: “Si bien es cierto es en broma algunas cosas que digo y así, pero también es como raro ir, no es que no quiera ir, sino que también trae sentimientos, recuerdos que afloran”.

Sin embargo, Melissa Paredes aseguró que no hay planes de volver a la conducción de dicho programa: “Mira, la verdad ahorita yo no te sabría responder eso porque sinceramente no ha pasado, es algo que no ha pasado, es algo que no sé si pasará, en su momento se verá si es que sucede y si es que no, pues no, pero de pronto me he comprometido en ir, así que vamos a ver qué día estaré por ahí, vamos a ver, y ojalá sea ameno, que no sea tan tenso la situación”.

