El 11 de noviembre de 2022, el programa Magaly TV La firme transmitió un informe sobre Kurt Villavicencio, quien recientemente asistió a la fiesta por los 25 años de trayectoria de Magaly Medina. Y es que pocos conocían que ‘Metiche’ trabajó durante ocho años en el programa de la ‘urraca’.

Según contó Kurt Villavicencio al programa, no podía creer que había sido invitado al programa de Magaly Medina, pues hace varios años dejó de trabajar ahí y decidió estar frente a cámaras:

“Cuando Pepe García me manda el flyer, yo le digo ‘muchas gracias, pero ¿es una broma?’ Es decir, yo de verdad que no lo creí, me dijo ‘no Kurtcito, estás invitado’, y a mí me emocionó mucho porque han sido ocho años de mi vida que he compartido y el haber ido a la fiesta me ha hecho recordar incluso a mis papás que ya no están en vida, esa época cuando yo regresaba de trabajar y estaban mis papás acá”, contó ‘Metiche’.

De otro lado, Kurt Villavicencio se mostró muy sensible al contar que, a sus 49 años, no ha experimentado cómo es tener una relación formal. “¿Y tienes miedo a quedarte solo?”, le preguntó el reportero de la ‘urraca’.

“En algún momento sí, pero ahora no sé (...) ya me he acostumbrado, por ejemplo, no podría compartir la cama con alguien porque como que siento que invadiría mi espacio, tengo muchas manías, pero a veces sí se siente la pegada si es un domingo o un feriado, pero con el tema de una pareja creo que yo no he sabido, entonces sí me hubiera gustado tener una pareja, tener ahorita una pareja, me hubiera gustado experimentarlo”, dijo ‘Metiche’ lágrimas en los ojos.

Fuente: ATV

