Milena Zárate sorprendió a los televidentes al aparecer en el programa “La gran estrella” la noche del sábado 3 de septiembre del 2022. Tras su presentación, la colombiana sorprendió con un comentario sobre Yahaira Plasencia.

Inicialmente, Milena Zárate admitió que se encontraba nerviosa por volver a pisar el escenario de Gisela Valcárcel: “Nerviosa, yo siempre que llego a esta casa, siempre llego así, súper nerviosa porque es una pista que a mí me ha dado tantas cosas, tantas cosas positivas, tantas cosas negativas, tantas alegrías, tanto llanto, pero feliz”.

“Mencionaste también el tema de que te gustan tipo Sergio George”, le dijo la reportera a Milena Zárate sobre la presentación que realizó en “La gran estrella”.

Sin embargo, Milena Zárate aseguró que no tenía ningún interés por Sergio George con una contundente respuesta: “Ay, no, era parte del sketch, no son mis gustos, no, no tengo los gustos de Yahaira”.

De otro lado, Milena Zárate admitió que se encuentra saliendo con un hombre: “Ilusionada, no tiene título, estoy en ese proceso de conocer a esta persona, un hombre que, para mí, lo primero es que es súper trabajador, súper casero, amoroso, tiene un bebé y ama a su hijo. Es buen hijo, el que es buen hijo, es buen marido y es buen papá y buen hombre”.

