Este sábado 29 de octubre de 2022, durante el programa Estás en todas, Natalie Vértiz sorprendió a dar detalles de su relación con Yaco Eskenazi debido a la diferencia de edad de más de 10 años que tienen.

Todo ocurrió cuando Jaime ‘Choca’ Mandros le preguntó cuál era el problema más grande cuando hay diferecias generacionales en una pareja. Sin embargo, la conductora aclaró que no tienen problemas con la diferencia de edad.

“Yo creo que es distinto porque yo creo que las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres, pero siento que también, en mi caso, Yaco es una persona súper madura y hemos ido creciendo juntos con los años”, contó.

No obstante, Natalie Vértiz admitió que a veces sí tienen diferencias: “Así que, en mi caso, no sé si hay un problema, pero puede ser que, no sé pues, lo que a mí me parezca algo como nuevo, para él ya sea algo como más aburrido porque él ya lo ha vivido, cosas así”.

Asimismo, Natalie Vértiz defendió a su esposo por no salir de fiesta: “No, disculpa, mi esposo es muy divertido, pero es verdad que ambos somos como que nos encanta estar en casa también, así que no sé si es algo que nos hemos contagiado mutuamente eso de ‘ay, qué flojera salir, vamos a quedarnos a ver algo juntos, comer algo rico’”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR