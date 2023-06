Nataniel Sánchez sorprendió al conversar en exclusiva con Choca Mandros, con quien se encontró en España, luego de haberse mudado del país en el año 2017. Y es que el presentador le consultó a la actriz sobre la rapidez con la que se le pegó el acento español, motivo por el que ha sido blanco de críticas en redes sociales.

“Es algo que pasa como seguido. Yo he visto a varios peruanos que se han ido a vivir a otras partes del mundo y de frente están con el ‘tío’, ‘qué guay’, un mes y ya” , comenzó diciendo la artista peruana.

Asimismo, Nataniel sorprendió al revelar que en el año 2020 se volvió vegana y su estado de salud mejoró mucho. En ese instante, la actriz explicó que prefiere las papas al arroz, aunque usó la palabra españolizada “ patatas” y luego quiso corregirse.

“No, pero te has aguantado todos los términos, hay algunos que todavía no entiendo, el ‘qué guay’ me encanta” , dijo el conductor de Estás en Todas. “ A mí el primero que se me pegó fue el ‘a tomar por cu...’, a mí me encanta” , agregó Nataniel Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR