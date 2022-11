El modelo peruano Nicola Porcella fue eliminado del reality ‘Reto 4 Elementos’ en su reciente transmisión en México, a través de la señal de Televisa.

En Instagram Stories, Nicola Porcella se mostró emocionado con su participación en este programa de competencia: “Gracias a todos por sus mensajes!! Los leo a todos créanme y se me salen lágrimas de los ojos al leer tantos comentarios apoyándome”.

Asimismo, Nicola Porcella se refirió a la nueva faceta que mostró en este reality, pues aquí contó cosas de su vida personal, como el difícil momento que vivió cuando se le acusó de agresión contra su expareja Angie Arizaga.

“Como lo dije, Reto me ayudó a que me conozcan como persona, los que me creen bien y los que no también. Hoy soy feliz y se lo debo a todos los que me apoyaron desde el día uno! Gracias eternamente gracias”, se lee en el post de Nicola Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

¿Qué dijo Nicola Porcella en reality ‘Reto 4 Elementos’?

Hace algunas semanas, salió al aire el capítulo en el que Nicola Porcella cuenta que intentó quitarse la vida: “Me acusaron de muchas cosas que no fueron verdad. La prensa se ensañó conmigo, todos los días cámaras en mi casa. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó, el problema fue que nunca me defendí”, dijo recientemente en el programa “Reto 4 Elementos”.

También mostró el tatuaje que se hizo en el antebrazo: un punto y coma. “(Este tatuaje) significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí. Perdí todo lo que yo le di a mi familia, ver a mi mamá volver a trabajar. Se sentaron a hablar conmigo y me dijeron ‘si tú te vas, con quién se queda tu hijo’”.

TE PUEDE INTERESAR