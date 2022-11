La novia de Leonard León, Olenka Cuba, se refirió a la infidelidad del cantante y salió en su defensa pese a las imágenes que se filtraron hace algún tiempo en el programa Amor y fuego.

Inicialmente, la novia de Leonard León se enfrentó a un usuario que le reclamó por defender tanto a Leonard León pese a su comportamiento como padre.

“¿Por qué eres tan tonta para defender a un hombre que tarde o temprano te va a dejar?”, le preguntaron. Por su parte, Olenka Cuba aseguró que siempre defenderá a Leonard León porque es su pareja:

“Para comenzar por qué insultas? De ahí no se quejen cuando uno les contesta de igual a igual. Y por qué crees que me va a dejar? Tú estás en su pensamiento? Ah mira, no sabía que eras bruja. O por qué piensas que él me puede dejar y no yo? Mamacita defenderé a los míos siempre, a él, a mis amig@s, etc. Como cualquier persona que defiende a los suyos. Que tu vida sea tan infeliz porque te habrán dejado seguramente piensas así de todos”.

Foto: Instagram @olenkacuba4

Después, una usuaria recordó la infidelidad de Leonard León: “¿Cómo perdonaste la infidelidad de Leonard?”, le preguntó.

Olenka Cuba justificó al padre de su hija asegurando que no fue infiel, sino que lo ‘pepearon’: “Ya lo he explicado muchas veces. Según Leonard lo pepearon. Y el hotel donde estuvo es de unos amigos de nosotros donde él siempre se hospeda, es por eso que tuve acceso a las cámaras... y bueno esas chicas allá las conocen que trabajan ya saben de qué. Me llegó bastante información”.

Foto: Instagram @olenkacuba4

