La salsera Paula Arias rompió su silencio y habló sobre el fin de su relación con Eduardo Rabanal luego de que el futbolista le fuera infiel con la bailarina Kristy Ordoñez. La líder de “Son Tentación” fue la invitada especial en el programa “Mande quien Mande” y ahí contó su versión de la historia.

La conductora de “Mande quien Mande”, María Pía Copello, consultó a la salsera sobre el comunicado que lanzó Eduardo Rabanal en su entra de Instagram, en el que anuncia el fin de su romance con la cantante tras dos años de relación entre idas y venidas. En un inicio, la cantante se mostró sorprendida por los mensajes del futbolista, pues ella afirma que el ex jugador de la UCV miente respecto al tiempo en el que ya no estaban juntos, pues tan solo hace unos días se lucían muy enamorados.

“Son cosas, momentos delicados. Como ustedes me veían, estaba muy feliz, enfocada y él regresaba al deporte. Fue algo que realmente me impactó y estuve en shock. Me hago muchas preguntas, inclusive no fue ni siquiera, se podría decir, honesto. Pone que pone sobre semanas, que eso es mentira porque yo estuve el martes con ustedes”, contó Paula Arias,





