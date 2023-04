Magaly Medina no dudó en expresarle su total solidaridad a Paula Arias, quien decidió cortar definitivamente su relación con Eduardo Rabanal, luego que se hiciera pública su infidelidad con una bailarina de Alma Bella.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no dudó en hacerle un pedido especial a la líder de Son Tentación, para que deje atrás su tóxico romance con el exfutbolista y no lo vuelva a perdonar.

“No ha madurado, intelectualmente, es 20 años menor. Todavía cree que está viviendo en su etapa de adolescente y no pisa tierra firme. No se da cuenta de que está comprometido con una mujer muy valiosa (...) Que no tenga una mínima oportunidad de volver. Ojalá que sea el milagro de Semana Santa”, dijo la figura de ATV.

Por último, Magaly Medina tildó de “malagradecido” a Eduardo Rabanal e indicó que mientras la salsera “sudaba la gota gorda en los escenarios”, él “chateaba, tiraba maicito, enamoraba a otra”.

