Josimar Fidel se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego que Gianella Ydoña lo acusara de haber engañado en más de una ocasión, a su actual pareja y madre de su última hija, María Fe Saldaña.

Y es que como se sabe, la exprotagonista primero denunció al salsero por haberse llevado a su hijo y no permitirle verlo, ni tener ninguna información sobre él, pese a que ambos viven actualmente en Estados Unidos.

Luego, Gianella Ydoña sorprendió a propios y extraños al confesarle a un reportero de Magaly Medina que el cantante le fue infiel con ella a María Fe en varias oportunidades cuando iba a visitar a su pequeño. “Me dedicaba canciones, que siempre estará conmigo, que soy su esposa, que nunca nadie lo llenará como yo. Ha pasado de todo, siempre que venía a ver al bebé” , dijo la exprotagonista.

Por ese motivo, la joven influencer decidió utilizar sus redes sociales para compartir un particular mensaje, donde dejaba entrever que habría terminado con Josimar. Sin embargo, María Fe se habría arrepentido de publicar dicho mensaje y a los pocos minutos decidió eliminarlo.

Ahora, Saldaña utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video junto a Josimar, donde se le ve a la tierna parejita dándose un romántico beso dentro de una piscina.

¿Qué escribió María Fe en sus redes tras la supuesta infidelidad?

Maria Fe Saldaña compartió un contundente mensaje asegurando que estaba soltera, tras conocerse que Josimar la engañó con Gianella Ydoña. Sin embargo, minutos después eliminó dicho post.

“A veces una como madre perdona y acepta tantas cosas cuando no nos damos cuenta que la única felicidad y compañía que necesitamos es la de nuestros hijos, que el único amor puro y verdadero es la de ellos para nosotros. No pienso dejarte sola nunca. Te amo tanto, a veces no puedo creer lo inmensa, grande y cariñosa que estás conmigo. Perdóname si a veces no te doy el tiempo necesario. Tu y yo contra el mundo mi vida. Por siempre juntos. No necesitamos más, vamos a ser felices”, escribió en sus redes.

