Pedro Suárez Vértiz sorprendió a propios y extraños al realizar una peculiar publicación en sus redes sociales sobre la relación que actualmente mantiene con su esposa Cynthia Martínez, con quien lleva varios años de casado.

A través de su cuenta oficial de Instagram , el cantante peruano reconoció que hoy en día no se encuentra seguro de cuál es el vínculo que lo “ata” a su pareja. “ Disculpen la crudeza. Pero no sé hasta ahora, qué me une realmente con mi esposa. Si el amor o el sexo” , comenzó escribiendo.

En ese sentido, el también compositor resaltó que pese a los problemas que puede haber tenido con su esposa a lo largo de los años, siempre lo termina por volver ‘loco’ en la intimidad.

“Mi mujer me excita desde la primera vez que la vi. Recuerdo que nos fuimos al ascensor panorámico de un amigo en el golf de San Isidro, a hacer cositas. Y dije Wow, a esta chibola no la suelto. Obviamente Magaly no existía. Y hasta hoy es así. Sus piernas y trasero, me vuelven loco. Si hemos discutido, igual hacemos el amor”, expresó.

Finalmente, el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’, señaló que una de las cosas que aún lo mantiene vivo y de a pie, es hacer el amor con su esposa. “A ella le ha caído bien mi enfermedad. Porque he perdido rudeza y ya no me demoro tanto en orgasmar. Porque antes duraba horas, ya que dominaba. La cosa es que me encanta Cynthia y hacer el amor con ella, me tiene vivo”, agregó.

