Rodrigo González tuvo duras palabras contra la familia de Rodrigo Cuba, tras conocerse que Melissa Paredes denunció a su exsuegra por presunta violencia psicológica. La actriz reclama que la madre del ‘Gato’ no le permite hablar por videollamada con la menor.

Recordemos que Melissa Paredes tiene una orden de alejamiento y no puede acercarse a su hija en un radio menor a 100 metros, al igual que su exesposo. La abuela paterna está cuidando a la niña de 4 años, pero - según la actriz - no le permite hablar con ella por teléfono.

“Siguen dañando más a la niña, es por videollamada, ella (Melissa Paredes) está cumpliendo con no acercarse. No hay impedimento para que no pueda hablar con su hija, no se lo permiten, no entiendo”, comentó Gigi Mitre tras leer la denuncia de la modelo.

El popular ‘Peluchín’ tuvo palabras más fuertes contra la familia Cuba por no permitir que Melissa hable con su hija, aunque sea por teléfono. Para Rodrigo, la familia del futbolista “está picona” porque no le salieron a su favor las denuncias por chantaje contra la actriz.

“Es como una represalia, seguro como además deben estar muy contrariados y picones, porque esto ya es algo personal, porque todas las denuncias se les han ido cayendo, no ha sido aceptado y no han pasado a siguiente instancia. (Es) una manera de venganza, de represalia, ‘bueno, como yo tengo el poder, yo tengo a tu hija en mi casa, pues ahora no te la paso, no hablas con ella’. Eso no se puede hacer señora”, dijo, dirigiéndose al madre de ‘Gato’, sentenció.

