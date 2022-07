Rodrigo González no tuvo reparos en criticar la postura de Melissa Klug, quien saca los trapos sucios y arremete contra el padre de sus dos últimos hijos, Jefferson Farfán, cada vez que puede.

Como se recuerda, la ‘chalaca’ volvió a cuestionar al futbolista por no asistir a la primera comunión de su hijo Jeremy, a inicios de mes. Este sería el segundo desplante del exjugador de la Selección Peruana, quien tampoco estuvo en la fiesta de cumpleaños que organizó Klug para el pequeño por sus 10 años.

Gigi Mitre cuestionó el por qué Melissa Klug sale a criticar al padre de sus hijos, cuando supuestamente ellos ya tenían un arreglo.

“No hay justificación alguna para que Jefferson Farfán no haya ido a la primera comunión de su hijo.... me parece raro porque ellos, desde hace un tiempo ya tenían una relación cordial”, comentó la conductora de ‘Amor y Fuego’.

“Todo depende de que tan pronto lleguen los cheques a fin de mes”, criticó Peluchín.

Sin embargo, Rodrigo también criticó a la ’Foquita’ por no estar en un evento tan importante para su hijo: “Es algo entre él y su hijo y ella se indigna, obviamente. No es cuestión que el día que lo ves (a tu hijo) subes el video editado por tu relacionista público. No es el día que tu puedes, es el día que generas para alimentar el vínculo con tu hijo”.

Melissa Klug - Amor y Fuego

