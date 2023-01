El look que Pamela Franco utilizó en la boda de Brunella Horna ha generado fuertes críticas en las redes sociales. Al respecto, Rebeca Escribens coincidió con los usuarios y aseguró que fue un outfit muy informal para un matrimonio elegante.

“Me pareció que no era para la ocasión”, dijo Rebeca Escribens en Ámérica Espectáculos. La conductora preguntó a la reportera Ximena Dávila qué decía en el parte sobre la etiqueta del evento.

“Elegante”, contó Ximena Dávila, quien también fue invitada a la boda.

“Elegante quiere decir vestido largo y por lo general son colores clásicos, eso (el traje de Pamela) estaba bien para un cóctel, quizás para un matrimonio de día”, aseguró Rebeca Escribens.

“Bonito el conjunto, eso sí, pero concuerdo contigo que no era para la ocasión”, comentó Ximena Dávila.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre su look?

En entrevista con Trome, la pareja de Christian Domínguez defendió su look: “El conjunto de dos piezas no es de tela sport, es de tela elegante y también tenía unos pequeños detalles de pedrería. Pero ya no le doy importancia, igual si me ponía otro vestido algo le iban a encontrar, lo importante es que a mí me encantó, lo quería mandar a hacer hace mucho tiempo y lo voy a volver a usar. Tiene colores de verano, me encanta y eso es lo más importante”.

