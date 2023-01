La cantante Pamela Franco se refirió a las críticas que ha venido recibiendo por el ‘outfit’ que usó en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña que se realizó este sábado 7 de enero de 2022.

En una entrevista con Trome, la cumbiambera restó importancia a las burlas que ha recibido y aseguró que no se arrepiente de haber usado ese conjunto de dos piezas en el matrimonio de “Babybrune”, pues tiene colores de temporada y le encanta.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre críticas a su look?

“Yo me puse algo que a mí me gustaba, es más, lo volveré a usar. Ya estoy acostumbrada, cuando me puse el vestido rojo (para la boda de Ethel Pozo) fue igual, me decían por qué color rojo, un montón de cosas. Pero es una ropa, ya pasó. Si yo no me siento bien con algo no me lo pongo”, declaró para referido medio.

“En realidad me iba a mandar a hacer un vestido con piedras, otro modelo, porque el matrimonio de Brunella era en diciembre, pero en esa fecha nos salió contrato y no íbamos a asistir. Con el cambio de fecha no sabíamos si íbamos a tener evento, y hacer un vestido de piedras no se puede en una semana, tenía cinco días. El conjunto de dos piezas no es de tela sport, es de tela elegante y también tenía unos pequeños detalles de pedrería. Pero ya no le doy importancia, igual si me ponía otro vestido algo le iban a encontrar, lo importante es que a mí me encantó, lo quería mandar a hacer hace mucho tiempo y lo voy a volver a usar. Tiene colores de verano, me encanta y eso es lo más importante”, agregó.

