El look de Brunella Horna en su matrimonio con Richard Acuña, el pasado 7 de enero de 2023, sigue dando de qué hablar. La experta en moda Nicole Akari criticó duramente el peinado que usó la modelo: el tremendo moño que sorprendió a más de uno.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, la especialista consideró que quisieron que Brunella aparentara una mayor edad.

“Yo sentí que tenía un panal de abejas en la cabeza. (Parecía) Muy torta, muy panal, creo que lo que han querido es ‘aseñorarla’ un poco para que se vea mayor, junto a él y por allí se nivelan” , contó.

Reveló que alguna vez Brunella le dijo que está acostumbrada al cabello largo: “ella me comentó que nunca se sujeta el cabello, me sorprende tanto”.

Akari también dijo que el peinado de la conductora de ‘América HOY’ es similar al que usó Natalie Vertiz cuando se casó.

“Es el mismo moño. De repente ella no se copió, de repente el estilista. Con tanta opción, yo creo que era muy rígido y le dio más tamaño, le sumó edad. El moño y el bouquet fue lo único que no me gustó”.

