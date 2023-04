INDIGNANTE. Durante la edición de HOY de “Amor y Fuego” Rodrigo González se mostro totalmente indignado por la actitud de Daniel Lazo frente a los 9 meses de renta que le debe a la señora Roció Chávez, dueña del ‘depa’ en el que vive el cantante.

El informe presentado en el programa demostró que el ex ganado de la “Voz Perú” cumplía con sus pagos hasta el año 2019, cuando llegó la pandemia esto dejó de ser así, por lo que la dueña del departamento le hizo una serie de descuentos para que el joven artista pudiera subsanar los pagos, sin embargo, Daniel Lazo debe 30 mil soles y al parecer no tiene la intención de pagar.

A la fecha, Daniel Lazo debe 9 meses de alquiler y en redes sociales han criticado duramente su accionar irresponsable. En ese sentido, el popular Rodrigo González lanzó duras críticas contra el cantante y lo calificó de conchudo por evitar sus responsabilidades y no tener palabra.

“Lo que me parece un disparate es que este sujeto ahora diga que la señora se está victimizando, las señoras no quieren hacerse famosas, lo que quiere es que pagues la renta, viven de eso, para eso se compraron una propiedad, confían en tener tranquilidad y por tu conchudez las señoras no tiene el dinero como tú deberías por palabra o por contrato haber cumplido”, expresó el indignado conductor.





