Sin pelos en la lengua. Rodrigo González se pronunció fuerte y claro sobre el reciente ampay de la esposa de Cuto Guadalupe, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el conductor de “Amor y Fuego” señaló que, si bien no es nadie para juzgar las declaraciones del exfutbolista, no debió hablar “bajo los efectos de la ira”.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ señaló que el pelotero hizo mal al culpar a Magaly Medina por haber emitido dicho ampay, pues forma parte de su trabajo como entretenedora de espectáculos.

“Ha dado un discurso tan enredado y lleno de emociones, y ha culpado a Magaly de todo esto... Me parece que por querer hacerse el superado, para mí ha hecho un papelón, pero no lo juzgo por eso, sino porque está en un shock emocional, debería ordenarse y esperarse” , comenzó diciendo la figura de Willax TV.

Finalmente, Rodrigo prefirió no juzgar a la esposa de Cuto, pues antes que todo es una madre de familia. “A ella no la voy a juzgar, no le voy a decir nada. Yo creo que toda esa furia, toda esa carga que le ha ocasionado esto, lo tiró contra Magaly”, agregó el polémico presentador.

Peluchín le recuerda a Cuto cuando criticó a Yahaira por infidelidad

El conductor Rodrigo González también recordó cuando Cuto Guadalupe se burlaba de su sobrino Jefferson Farfán, cuando supuestamente Yahaira Plasencia le fue infiel con el futbolista Jerson Reyes, a inicios de 2015.

“¿No te acuerdas cómo hablaba el ‘Cuto’ de Yahaira, cuando se suponía lo que había hecho con el Jerson Reyes?, ¿No te acuerdas cómo se reía de Jefferson y cómo podía perdonar en una situación como esta? Ahora le tocó a él, pero la culpa lo tiene la Magaly...”, sentenció.

