Este 26 de octubre de 2022, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron sobre el supuesto bullying que habrían hecho a Gabriela Herrera en el reality “El gran show” y en “América hoy”, incluso haciéndola llorar por acusarla de ser soberbia.

“Fuera de todo, desde que yo vi por primera vez bailar a Gabriela, y de verdad que yo no la conocía, no le había hecho seguimiento ni nada, sino la vi aparecer y me llamó la atención y dije quién es esa chica que a mí me parece que baila increíble, no sé si esa vez bailó bien o mal pero me parece que es talentosísima. Con respecto a los dimes y diretes, que si es soberbia, que si habla de más, ese es otro cantar, pero en lo que ella hace, que es el baile, a mí me parece que hoy por hoy es una de las mejores”, comentó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González admitió que no conoce personalmente a Gabriela Herrera, pero señaló que habrían intentado dejarla mal parada porque es una mujer segura de sí misma y del talento que tiene para el baile.

“Con lo que tú estás diciendo que te doy la razón, no me consta qué tan buena sea como bailarina, pero entonces si es así, si uno sabe su valía, si uno sabe que tiene ese talento, si uno sabe que eso es algo que hace bien, si, es cierto, te ha contratado el show de la ‘farisela’ y ahí hay gente entendida y hay gente que no, hay gente que también está bien atornillada en el puesto de trabajo como es la televisión y no dan oportunidades a nuevas personas, a nuevas caras, a gente que sea profesional”, comentó Rodrigo González.

“Uno cuando sabe lo que vale, cuando sabe perfectamente el talento que tiene ‘sí, estoy aquí en este momento de mi vida, en este momento formo parte de la producción de la ‘farisela’’, pero hay mucha gente que tilda de poco humilde o de ‘esta pues, lo que pasa es que es soberbia’, porque no se deja pisar el poncho, porque hacen que su idea se respete, porque lo que quiere para sí, así esté hoy aquí y mañana allá, es esto de mí, y no hay ‘farisela’ que porque tiene 30 años en la televisión ni su equipo que porque tiene 20 chupándole los pies a la otra, no, así no, cuando uno sabe lo que vale, pues tiene derecho a imponerse y también a hacerse respetar, hay mucha gente que eso no le gusta y te tilda de soberbio, creo que es el caso de repente de ella”, acotó el conductor de Amor y fuego.

Fuente: Willax Televisión

