La destacada figura del modelaje, Rosa Elvira Cartagena, quien se hizo famosa tras anunciar que su corona como Miss Perú 1999 fue robada tras protagonizar un escándalo regresó a Perú, específicamente a su barrio natal en Mirones Alto.

La ex reina de belleza visitó el set de ‘Amor y Fuego’ y conversó con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre algunas anécdotas en sus años como modelo, y recordó su romance con ex futbolista ‘Cuto’ Guadalupe, así cómo otros recordados momentos como sus paseos en bicicleta con el ex presidente Alberto Fujimori.

Rosa Elvira Cartagena recordó su apasionado romance con Cuto Guadalupe

Como se recuerda, la modelo y el ex futbolista mantuvieron una recordada relación. Sin embargo, pese a que el amor llegó a terminarse, Rosa Elvira Cartagena aseguró que guarda los mejores recuerdos de su amorío con la ‘Fe’, y aseguró que lo vio después de más de dos décadas.

“ Lo volví a ver después de 25 años, desde que se acabó la relación. Nuestra relación fue bonita pero la familia pues, no podemos hablar de eso en público, sino las remembranzas vienen ”, contó la ex reina de belleza.

Rosa Elvira Cartagena feliz de haber cumplido con Mirones

“ Gracias a Dios se pudo cumplir todo, tener agua, desagüe, pistas, postas médicas, colegios ”, contó para ‘Amor y Fuego’, y en ese sentido reveló que no se siente arrepentida de haber paseado en bicicleta con Alberto Fujimori.

Rosa Elvira Cartagena considera que solo Maju Mantilla y Marina Mora la alcanzaron

El reportero de ‘Amor y Fuego’ le recordó a la ex reina sobre el ‘robo’ de su corona tras ganar el Miss Perú 1999. Sin embargo, la ex modelo indicó que ese tema ya quedó en el pasado, pues su vida no está aquí.

“ Ese es un tema que ya fue enterrado en mi vida, no me importa, no vivo aquí, hice mi vida afuera y estoy contenta por todos los logros que tengo y de lo que sigo haciendo ”, contó Rosa Elvira Cartagena.

La ex modelo también comento sobre las reinas de belleza actuales, y confesó que desde su perspectiva solo Maju Mantilla y Marina Mora alcanzaron a igualarla en popularidad, y que no conoce a ninguna ‘reina’ después del 2000.

Además comentó que le han llegado algunas propuestas para estar al frente de otro concurso de belleza y hacerle la competencia a Jessica Newton. “ Lo primero que haría sería pasar a reinas de todas las provincias que tengan talla, garbo, prepararlas dos o tres meses, sacarlas impecables , lindas, que se cuiden, que entrenen, que les saquen el ancho como me lo sacaron a mí, acá cualquiera es reina “, sentenció.

