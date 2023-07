Leslie Shaw volvió a referirse a las declaraciones del Cuto Guadalupe en las que aparentemente se habría burlado de su apariencia. Esta vez, la cantante peruana visitó HOY el set de ‘América Hoy’ para promocionar su nueva canción “Dile Adiós a Tu Ex”. Sin embargo, no pudo evitar ser consulta por su reciente impase que tuvo con el ex futbolista.

Como se recuerda, el ex jugador habría tenido desafortunados comentarios sobre la apariencia física y maquillaje de la expareja de Mario Hart en una reciente entrevista con Carlos Vílchez. Sin embargo, Leslie Shaw le respondió con todo y le recordó la presunta infidelidad de su ex esposa Charlene Castro, algo que ofendió al ‘Cuto’ quien no dudo en defenderse y criticar a la interprete.

Leslie Shaw resta interés a los reclamos del ‘Cuto’ Guadalupe

Janet Barboza y Valeria Piazza, conductoras del magazine, le pidieron a la rubia más detalles sobre la comunicación que habría tenido con el ex deportista, a lo que Leslie indicó que el pelotero habría llamado a su agente de prensa y dejado algunos audios para ella, pero según la cantante los escuchó y no les dio más importancia, pues ahora está concentrada en el lanzamiento de su música.

Al parecer, Cuto Guadalupe habría exigido disculpas de la cantante, a lo que la interprete reveló que hasta el momento el ex deportista no se ha disculpado con ella e indicó que no toleraría ningún comentario contra ella y su apariencia, pues no le ha dado la confianza ni mantiene amistad con nadie de la televisión. Además, señaló que no tiene interés en pelear con alguien porque solo vino a promocionar su música.

Leslie Shaw le dijo ‘cachudo’ al Cuto Guadalupe

En otro momento, Valeria Piazza se refirió a los comentarios de la artista en los que pregunta si es que el Cuto Guadalupe tiene pareja actualmente. La ex Miss Perú dijo que probablemente la cantante no estaba al tanto del escándalo de supuesta infidelidad que protagonizó por parte de su esposa y que fue expuesto por las cámaras de Magaly.

Sin embargo, Leslie Shaw aseguró que no estaba al tanto de la situación que pasó Cuto Guadalupe. “ La verdad es que yo no sabía, yo no sabía que era cachudo (...) había escuchado que había tenido un problema pero todas las parejas tienen problemas y no tendría nada de malo que lo perdone ”, comentó la cantante.





