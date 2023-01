La influencer Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego que reveló que se sometió a varias cirugías estéticas en el rostro. La hija de Melissa Klug se ha mostrado orgullosa de sus ‘retoquitos’ y de su nueva apariencia, no obstante, ha recibido muchas críticas en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la exchica reality se defendió de los cuestionamientos sobre su aspecto físico y le respondió fuerte y claro a sus detractores, como es el caso de “Metiche”, quien aseguró que Samahara no es una mujer bonita.

“¿Tus labios cuándo estarán mejor?”, fue la interrogante que le hicieron a la hija de Lobatón a través de la dinámica de preguntas y respuestas.

“Los veo hermosos. Y mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto” , respondió Samahara Lobatón en un inicio. “ Porque si te haces algo o te pones algo, es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”, agregó.

¿Qué dijo “Metiche” sobre Samahara Lobatón?

El popular “Metiche” comentó sobre los nuevos ‘retoquitos’ de Samahara Lobatón en su programa “D’Mañana” de Panamericana TV.

“Hay que decir la verdad, ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor”, comentó Kurt Villavicencio.

Fotos y Video: (Instagram/@sam_lobaton_klug)

