Tras las imágenes de Ducelia Echevarría junto a Piero Arenas, un nuevo participante de “Esto es guerra”, Samuel Suárez dejó entrever que no cree que sea real y señaló que ‘armar’ romances sería una estrategia del reality para generar expectativas.

A través de Instarandula, ‘Samu’ afirmó que el joven ‘guerrero’ es un desconocido: “Yo no lo saco mucho, o sea, por ustedes me estoy enterando quién es Piero porque en verdad yo no consumo Esto es guerra”.

“¿Creen en este romance? ¿Armani, no armani? La verdad ¿este chico Piero llegó para hacerse conocido? ¿Están creando una nueva generación, una nueva camada de famositos? No lo sabemos, para mí todavía es un completo desconocido, obviamente Ducelia no, Ducelia sí es conocida”, acotó.

Según Samuel Suárez, EEG estaría intentando crear romances entre los nuevos ‘guerreros’ y los ‘guerreros históricos’: “Yo creo que el gancho va a ser en los próximos días, tratar de juntar a un desconocido con una conocida, crear un romance por ahí y posicionarlos para que se queden y obviamente Esto es guerra también continúe subiendo expectativas con las novelitas”, comentó.

Y es que el periodista explicó que el éxito del reality se debe a los romances: “el secreto de Esto es guerra, al inicio, durante muchos años, han sido sus romances, entonces ahora, me imagino, que están concentrados en que la gente llegue a creer estos romances, o a lo mejor me equivoco y sí, de verdad se han enamorado”.

Samuel sobre Ducelia - diario Ojo

Fuente: Instarandula

