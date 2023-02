El periodista Samuel Suárez se refirió a la polémica que se generó por la reacción que Johanna San Miguel tuvo con un niño en el programa “Mande quien mande”.

A través de Instarandula, ‘Samu’ contó que no quiso publicar los videos de lo que ocurrió porque se trata de un menor de edad: “A mí me han pasado esos videos de cuando Johanna San Miguel le agarró el brazo del chibolo y todo, pero no lo he querido pasar por aquí porque, uno, es un menor de edad, aquí no jugamos con menores de edad, acá no salen por nada del mundo, saben que acá les tapamos la carita”.

“Además que exponer a este chiquito -obviamente muy talentoso con el rap y todo- a los comentarios, a la burla, al menos acá no, acá no salió eso”, acotó el periodista, quien lamentó que Johanna San Miguel no haya sabido cómo cortar al niño durante el programa en vivo.

“Obviamente terrible lo que hizo Johanna, creo que no tuvo tino para manejar la situación y que en estos momentos debe estar arrepintiéndose en gran manera su reacción, que no sé tampoco que haya ido con la mala, o sea, la agarró en su cuarto de hora y ya está”, afirmó ‘Samu’.

Sin embargo, señaló que la exposición de un menor de edad en estos temas tampoco es algo positivo: “pero también he visto que el niño sigue grabando videos en redes, respondiendo, que sigue haciendo, no sé, como que ya, bastante exposición para este pequeño que, al final, esto no ayuda mucho tampoco, en fin, no me gusta”.

Asimismo, ‘Samu’ le ‘jaló las orejas’ a los padres del menor por permitir que el niño se enfrente a Johanna San Miguel: “Innecesario enfrentar al menor con Johanna, los papis del niño pueden controlar esto”.

Fuente: Instarandula

