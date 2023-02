Eucly López, el pequeño rapero de 10 años de edad, se presentó junto a su padre en el set de ‘Préndete’ para hablar sobre el terrible incidente que protagonizó con Johanna San Miguel, cuando la conductora de TV le jaloneó del brazo EN VIVO.

El padre del menor se sentó frente a Karla Tarazona y Melissa Paredes y habló sobre el incómodo momento que vivieron con Johanna San Miguel, quien interrumpió de manera brusca al niño en plena canción.

“ Cuando vimos el agarrón, simplemente vimos el intercambio de miradas, donde el niño reacciona, la mira y lo mira firme, y ella reacciona rápidamente, como que se da cuenta que estaba en vivo y le da la mano . Pero también entendimos que es falta de conocimiento de la cultura, en el rap lo patrones tienen como una duración de 10 segundos. Entiendo que a ella le dan señales y le dijeron que corte y ella cortó bruscamente ”, sostuvo este 20 de febrero de 2023.

El padre de Eucly reveló que la presentadora de EEG no se disculpó con el menor ni con la familia luego de agarrar del brazo al pequeño. Afirmó que no tienen nada contra la recordada ‘Queca’ de Pataclaun.

“Su mamá obviamente, corazón de madre, si hubiera pasado un segundo más en esa actitud, quién sabe... pero inmediatamente ella le da la mano, hay que reconocerlo, y se pasó rápido, no quisimos hacer mucha bomba de eso. Aunque no tenemos nada contra ella, no se acercó (a disculparse) y tampoco lo vimos como una falta de respeto, es su decisión, entendemos que los tiempos en TV tienen cierta pauta, pudo haberlo hecho mejor, no fue el caso”.

¿Qué dijo el niño que fue jaloneado por Johanna San Miguel?

Por su parte, el pequeño Eucly dijo no tener sentimiento en contra de Johanna San Miguel y que, más bien, solo le molestó que lo haya interrumpido cuando cantaba.

“En ese momento no sentí nada malo, de que me jaló brusco, pero sentí un poco frustrado porque me interrumpió, no lo sentí como una agresión”.

