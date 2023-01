El periodista Samuel Suárez le ‘jaló las orejas’ a Flavia Laos por dejar entrever que Luciana Fuster la imita, algo que sus fans insisten en afirmar en las redes sociales. Según ‘Samu’, el hecho de que hayan coincidido algunas veces, no quiere decir que la pareja de Patricio Parodi esté pendiente de la vida de la rubia.

“Oye, discúlpenme, chicas, hay que ser sinceros ¿ya? Parecido (en) ropa hay en muchos lados, yo puedo agarrar una foto ahorita y busco una foto y de ahí voy a comparar, no por eso, yo no creo que Luciana esté pendiente ‘ay, Flavia se ha vestido de botas, voy a imitarla y me voy a comprar una bota igual’, no, yo no creo que eso exista, yo no creo que Luciana esté obsesionada a ese nivel y lo digo así, sinceramente yo no lo creo, o sea, no creo que exista en la cabeza de la chica. Sí, puede mirar algunas cositas y decir ‘ay, qué bonito’, pero hasta el punto de querer imitarla en ropa, en esas cosas, me río de las comparaciones que hacen en redes y todo, pero de ahí a creer que Luciana para obsesionada hasta de imitar en ropa, no, es algo que creo que están exagerando los fans y se los digo así, así no les guste, no creo eso”, comentó ‘Samu’.

Sobre las ciudades que Patricio Parodi y Luciana Fuster visitaron en Europa, que son las que se visitan en todo ‘Eurotrip’, Samuel Suárez señaló que es improbable que Luciana haya guardado los posts de Flavia para viajar a algunos lugares que ella ya había visitado.

“¿Me están diciendo ustedes que Luciana ha guardado story por story de lo que subió Flavia para luego imitar y hacer lo mismo en sus redes? O sea, ahora, me sorprendió la respuesta que dio Flavia (...) Flavia, si tú realmente crees que Luciana está realmente, ya sería una enfermedad hacer esas cosas, si está a ese nivel, ojo que ahí está mal”, comentó Samuel Suárez.

El periodista tuvo que disculparse con los fans de Flavia Laos, quienes están convencidos que la vida de Luciana Fuster gira alrededor de su ídola: “Ojo que nada de esto es un comentario en contra de Flavia, simplemente no creo yo en todos estos rumores y comparaciones y que la otra está obsesionada (...) No creo, no lo creo, es más, nunca lo he creído”.

“Nunca ha sido así, ya creo que es exageración, discúlpenme chicas, yo sé que ustedes quieren mucho a Flavia Laos y todo lo que tú quieras, que es súper linda y súper talentosa, pero de ahí a creer que exista una persona a tal grado de obsesión, yo creo que está muy lejos, muy lejos de ser verdad eso”, concluyó.

Samu sobre Flavia Laos - diario Ojo

Fuente: Instarandula

