Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza regresaron al reality de competencia ‘Esto es Guerra’, pero hasta el día de hoy no se sabe cuál es el puesto que ocuparán. Sin embargo, ambos han protagonizado un repentino acercamiento , y es que el brasileño ha mostrado su interés por la ‘Chica Selfie’ en más de una ocasión.

Al parecer, luego de que le ‘Garoto’ pusiera fin a su larga relación con Cachaza, el popular Rafael habría despertados fuertes sentimientos hacía Rosángela , pues en una última edición de ‘Esto es Guerra’, el brasileño no dudo en confesar que tiene muchos deseos de besarla.

Sin embargo, el público no ha terminado de creer en el súbito romance y han criticado que todo sería “armado, y en ese sentido, el popular periodista de espectáculos, Samuel Suárez opinó al respecto al respecto en su bloque ‘Habla como rico” en su portal de espectáculos, Instarandula.

Según explica ‘Samu’, no entiende como es que el programa continúa desarrollando la supuesta historia de amor en el reality de competencia, por lo que explicó las razones por las que él cree que aún ambos personajes se prestan para este tipo de cosas. “ Ya todos vieron que nadie se la cree, creo que vino en su contrato de Rosángela el romance con Rafael. Ya han visto que no funciona pero sigue la novela, yo creo que ya lo han visto como parte del chiste, como parte pintoresca del show, como para ver cómo la corteja. Pero no sé, hasta ahorita no me la creo. Más me creo la de Greissy que la del hospital. Yo creo que como ya están escasos de novela ya no les queda nada más ”, dijo en una de sus historias de Instagram.

