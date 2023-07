¡Le dijo next! Al parecer Shakira ya no estaría para aguantar nada que no les guste, pues la cantante colombiana salió de fiesta luego de que se difundiera imágenes de Lewis Hamilton junto a dos mujeres en Ibiza, España.

Como se sabe, desde hace algunas meses la cantante y el famosos piloto de Formula 1 han sido vinculados sentimental. Sin embargo, el “ampay” de Hamilton Lewis habría enfriado las cosas entre ambos y los rumores de una posible relación también habrían terminado.

Shakira se va de fiesta sin Lewis Hamilton

Según parece Shakira está en otra etapa de su vida y no está para “aguantarle pulgas” a nadie, por lo que lejos de mostrarse vulnerable le hizo honor a su frase “las mujeres no lloran” y decidió salir a divertirse con sus amistades cercanas, al parecer para olvidar los aparentes coquetos con el piloto.

La artista colombiana fue vista en una lujosa discoteca en Londres. El video de la fiesta se difundió en redes sociales y la colombiana se muestra pasándola de los lindo junto a su hermano Tonino Mebarak y Jmmy Butler, basquetbolista de los Miami Heat con quien en las últimas semanas también ha sido relacionada. Shakira luego fue vista en una cena en el exclusivo local Novikov Restaurant & Bar.





