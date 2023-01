Este 22 de enero de 2023, el periodista Samuel Suárez expresó su solidaridad con Ethel Pozo luego que la conductora reveló que delincuentes ingresaron a su casa, ubicada en Santiago de Surco, y robaron varias cosas materiales y también de valor sentimental.

“No hay que burlarnos de esto, y ustedes saben que yo soy recontraburlón, en general, para mí yo me burlaría de todo, pero no, no hay que burlarnos de esto. Sí sentí la impotencia de perder estas cosas valiosas que creo que en verdad yo me pondría igual, creo que tú igual, y si a través de sus redes tiene la posibilidad de llegar a esta gente y realmente no sé, le puedan hacer alcanza esto, yo lo haría”, dijo el periodista.

“La solidaridad con Ethel, creo que todos, al margen de si nos cae bien, si llora siempre; chicos, pónganse en su lugar un ratito, yo tendría la misma impotencia, todos tenemos una carpetita donde tenemos fotos familiares de antaño (...) si se te pierde eso, es perder tu vida entera”, comentó ‘Samu’, quien sospecha que los delincuentes habría seguido los pasos de Ethel Pozo para robar la casa.

“Estos delincuentes sabían la hora que ella iba a la playa, que la casa iba a estar sola, aprovecharon (...) Ella, si bien es cierto no ha especificado qué es lo que se han llevado, qué cosas materiales, pero se nota que se han llevado lo que han podido agarrar en su paso, incluso llegar a cosas personales”, dijo Samuel Suárez.

“Ya no es si está bien o si esté mal que esté suplicando por su visa, no es el hecho si suplica o no, es como que tu última carta de desesperación por si recuperas algunas cosas personales. Oye, ella no está suplicando porque le devuelvan la laptop o las joyas, ella lo que está pidiendo es ‘oye, lo otro no te sirve, mi visa para qué la vas a querer, yo soy la única que puede salir de acá con eso, o las fotos familiares o el disco duro, dame las fotos con mis hijas desde que eran pequeñas, las fotos con mi mamá, tantos recuerdos bonitos’”.

“Si ella tiene los medios como para salir y decir, un intento, porque obviamente no significa que se los van a alcanzar (...) Si es que llega al menos a conseguirlo, va a ser con mucha suerte, pero igual va a ser su última carta, como ella misma dice en el video, lo pensó bastante antes de hacer público esto”, concluyó ‘Samu’.

Samu sobre Ethel - diario Ojo

Fuente: Instarandula

