Este 31 de octubre de 2022, el periodista Samuel Suárez comentó sobre Rosángela Espinoza, quien anunció en sus redes sociales que recibirá el Año Nuevo 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Cabe mencionar que la chica reality se lució en el Mundial Qatar 2022 donde disfrutó de los partidos de Brasil, Portugal y en la final que se disputaron Argentina y Francia.

El creador de Instarándula no se quedó callado, e ironizó sobre la ‘suerte’ de la popular “Rous”, y hasta se animó a pedirle tips para aprender a ahorrar.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre viaje de Rosángela Espinoza?

“Rosángela aparece en Dubai para pasar Año Nuevo, tres viajes grandes en un mes. Jajaja me equivoqué de carrera, debí ser chico reality (...) Yo aquí trabajando sin parar todo el año y aún no me alcanza ni para un viaje a Ecuador, pero ya llegará mi momento. Rosángela, pásame los tips”, comentó ‘Samu’ Suárez en un inicio.

Asimismo, el exreportero de Latina reveló cuánto cuestan los pasajes Lima-Dubai. “Lo primero que hice yo, pensé que los viajes estaban en remate, fui a buscar pasaje Lima-Dubai y a lo mejor están 20 soles”, ironizó.

“¿Cuál habrá tomado la Rosángela? 12 mi dólares un pasaje ida y vuelta a Dubai, yo quiero los ahorros de Rosángela”, sentenció entre risas.

Fotos y Video: (Instarándula | Instagram/@rosangelaeslo)

