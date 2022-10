Luego que el programa Amor y fuego promocionó unas imágenes de Sebastián Lizarzaburu bailando con unas guapas jóvenes en un evento de un car-wash, el ‘hombre roca’ se burló y aseguró que estaba trabajando.

“Sebas, mañana sale tu ampay”, le dijo una usuaria en Instagram. Sebastián Lizarzaburu no se quedó callado y aseguró que no se trata de un ampay, pues no se estaba escondiendo; por el contrario, se encontraba trabajando.

“Por qué ampay? Jajaja, eso es cuando ves a alguien que se está escondiendo o haciendo algo sin que nadie sepa, y lo “ampayaste”, pero yo no, yo estuve en un evento donde luego de mi animación y regalos a las personas, parte del show tenía un desfile y sexy carwash”, respondió el ‘hombre roca’.

“Encima se promocionó el evento abiertamente y todos los que fueron la pasaron súper bien. Nos divertimos, premios, etc. Bueno, tal vez yo me llevé la mejor parte. Aún así, era parte del show, no se alboroten por las puras, pues”, acotó.

Sebastián Lizarzaburu también compartió otro video en el que aseguró que seguirá trabajando de esta forma en los car-wash: “Es más, se viene otro aniversario de otra sede del carwash 2.0. Avisaré desde antes para que puedan ir”.

Fuente: Instagram @sebaslizar

TE PUEDE INTERESAR