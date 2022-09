La influencer Shirley Arica sorprendió a sus seguidores al confesar que, antes de participar en el reality “El poder del amor” en Turquía, nunca había trabajado en serio. Además, aseguró que, aunque pasen los años, seguirá siendo la ‘chica realidad’.

En diálogo con Deisy Córdova, en el programa “Hablemos de Belleza”, Shirley Arica contó que en Turquía aprendió a ser responsable: “En ese trance, en ese tiempo que estuve allá en Turquía, tuve que aprender a convivir a la fuerza, no era como se pintaba ‘wow, los lujos’. No, hemos pasado bastantes cosas bien heavy allá”.

“Prácticamente es la primera vez que chambeé en mi vida, porque todo el tiempo he tonteado, es la verdad, ya con horarios, ya con una producción detrás, yo antes lo manejaba todo sola. Ahí fue más responsabilidad, me levantaba a las 5 de la mañana, a veces grabábamos como 20 horas”, explicó la modelo.

Shirley Arica también se refirió al apodo ‘la chica realidad’, el cual ganó en el año 2010 luego de su romance con el futbolista Reimond Manco: “Yo creo que esa fue una frase que me catapultó a la fama, gracias a mi amigo Reimond Manco, las cosas como son, pero la habilidad es mía obviamente y eso es algo que me caracteriza. Es una frase que me toca mucho, porque gracias a esa frase cambió mi vida en muchos aspectos, le tengo un cariño, siempre seré la chica realidad, renovada, madura con hijo”.

De otro lado, Shirley Arica sorprendió al revelar los ‘retoquitos’ que tiene en el cuerpo: “Me he hecho mis bubbies, uno que otro por atrás y entreno para mantenerme porque tú sabes que después de los treinta todo se cae, si entreno en las mañanas. Me han dicho que me he operado la nariz, que me he sacado los pómulos, que me hecho no sé qué, obviamente la cara que tenía a los quince no es la misma cara que voy a tener ahora, un poco de botox para las arruguitas”.

