Susy Díaz no se calló nada y opinó sobre la parodia que realizó su hija Florcita Polo con la reciente canción de Shakira y Bizarrap en “América Hoy”, motivo por el que fue punto de críticas y burlas por los mismos conductores del magazine y distintos usuarios en redes sociales.

Y es que la excongresista se animó a aconsejar a su única hija y hasta le pidió que se dedique a otras cosas, como sus estudios superiores, comentario que dejó en shock a todo su público.

“¿Has escuchado el ‘hit’ que ha hecho tu hija?”, le preguntó una reportera de ‘América Hoy’, a lo que Susy no tuvo reparos en responder. “Yo le he dicho a Flor que se dedique a sacar su título porque ella ha estudiado 5 años en la universidad Ciencias de la Comunicación, entonces: ‘dedícate a sacar tu título de bachiller’, cantantes no somos”, le dijo de manera rotunda.

Florcita se ‘achora’ con América Hoy

Recordemos que recientemente, Flor Polo aseguró que jamás volvería a pisar el programa de América TV, pues sintió que en todo momento le faltaron el respeto al compartir su grabación sin ayuda del auto tune.

“Se burlaron de mí, me trolearon y encima me hicieron grabar la canción a última hora. ¿Cómo una artista va a ir un programa donde la traten mal otra vez? Ni que fuera masoquista, por eso yo no pienso volver a pisar ese programa porque no me beneficia en nada en lo que estoy haciendo” , dijo Florcita hace algunos días atrás al ser consultada sobre si volvería a ir al set de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

