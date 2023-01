Tania Ríos, la aún esposa de Christian Domínguez , volvió a desbaratar todas las mentiras del cumbiambero, quien aseguró que ya existe una “una decisión del juez” y un expediente en el juzgado sobre su divorcio.

La bailarina, quien reside en Estados Unidos y trabaja en un circo, admitió que no tiene una residencia fija, pero que el cantante tiene cómo contactarla.

“Si a él le interesa contactarme y saber de mi, él conoce a mi familia, tenemos amistades en común (...) Él sabe dónde estoy, sabe como ubicarme y sabe como encontrarme ”, manifestó Ríos en una comunicación con Magaly TV, La Firme.

Reiteró que no ha recibido ninguna comunicación sobre el proceso de divorcio y disparó contra el cumbiambero.

“Si él quisiera divorciarse ayer, anteayer, hace un año o dos, si hubiera querido hacerlo, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho. Aquí no hay una mujer desaparecida, ni muerta ni nada” , sostuvo.

Niega pedir dinero a Domínguez

En comunicación con ‘Magaly TV La Firme’, Tania Ríos se molestó por lo que insinuó Janet Barboza, de que habría pedido dinero para firmar el divorcio.

“Yo nunca he pedido dinero por divorciarme ni nada de eso y la verdad me molesta que me hacen quedar como que me estoy corriendo, que no quiero firmar, como que me niego a un divorcio”, sostuvo.

¿Quién es Tania Ríos, la primera esposa de Christian Domínguez?

Tania Ríos es la primera esposa de Christian Domínguez. Se casaron el 20 de febrero de 2002 en una íntíma ceremonia en la Municipalidad de Breña, cuando ella tenía 17 años y él 18. A la fecha, la mujer debería tener unos 38 años.

