La modelo Tepha Loza hizo noticia al mostrar un anillo que supuestamente era el compromiso con su novio, el empresario Mario Neumann con el que traviesa e mejor momento de su relación. Sin embargo, la ex chica reality estuvo en el set de ‘América Hoy’ y rompió su silenció e indicó que no está comprometida.

La hermana menor de Melissa Loza aclaró que pese a que su relación con el su novio este bien, aún no han dado el siguiente paso, por lo que no están comprometidos aún e indicó que el anillo que luce en la polémica fotografía se lo compró ella.

Además se refirió a las especulaciones por su supuesto viaje a México y que no tendrían nada que ver con un pedida de mano de su pareja. “ Me invitaron a un hotel en ‘Chincha’ que se llama ‘Playa del Carmen’ y que justamente también hay uno en México y me dijeron que me había ido a México que ya estaba comprometida encima ponen el anuncio grande y todo ”, explicó Tepha Loza.

Ante la insistencia de las conductoras, la modelo respondió que en caso estuviera comprometida no tendría razones para ocultarlo pues sería una noticia linda. “ No tendría por qué ocultarlo porque al fin y al cabo sería una noticia linda y para la gente que nos quiere y nos ve tan unidos y todo, osea mi felicidad también es la felicidad de otros, no tiene cada que ver que oculte, son unos anillos que tengo ”, indicó la ex chica reality.

Tepha Loza también contó que el anillo que luce es un accesorio que se compró con su dinero. “ Es un anillo que me lo compré yo misma con mi plata ”, contó entre risas la modelo.

