Este 21 de diciembre de 2022, la exchica reality Tepha Loza se dejó ver al lado de su actual pareja, el empresario constructor Mario Neumann. Los comentarios negativos no se hicieron esperar, pero la hermana de Melissa Loza no se quedó callada.

“Me recuerdas a mi yo de 18 años”, “como haces para enamorarte rápido”, “al inicio siempre es así, sino pregúntale a tu ex” y “tan rápido conseguiste marido y con plata asuu mare eres bien rapidita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Instagram.

De inmediato, Tepha Loza hizo una reflexión en Instagram Stories, donde reveló que siente lástima por las personas que, desde cuentas falsas, se dedican a insultarla o a burlarse de ella por su nueva relación sentimental:

“Solo puedo sentir lástima por aquellas personas que descargan sus frustraciones, odios, iras y demás por redes sociales, muchas de ellas creándose cuentas falsas. Yo no vivo con odios ni resentimientos hacia nadie, y solo espero que cambien de corazón y que Diosito los ayude para que puedan superar lo que llevan dentro. Si comparto algunas cosas, es para toda la gente que me sigue, que me quiere y me dice cosas lindas, a todas ellas mis gracias infinitas”.

Pese a los comentarios negativos, algunos usuarios expresaron su apoyo a Tepha Loza: “Qué asco ver a tanta gente criticando vida ajena, qué onda gente, sean felices”, señaló un cibernauta.

“Terminaremos el año así con tanto odio, bueno por ellos y ellos mismos pobrecitos”, respondió Tepha Loza.





