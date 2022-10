A pocas semanas de dar el “sí”, Tilsa Lozano confirmó que pronto comprará una casa en la que vivirá con su futuro esposo, Jackson Mora, y sus hijos. Asimismo, la exvengadora dio todos los detalles de la boda y del vestido de novia que utilizará.

“Sí, pero claro pues, nos vamos a casar, tenemos que vivir juntos”, dijo Tilsa Lozano al confirmar que comprará una casa en Punta Hermosa, cerca al departamento que ella ya tiene en ese lugar. “No, mi amor, a mi departamento no. Claro, mi departamento lo alquilo”, explicó.

La exconejita explicó por qué, después de casarse, no se mudará a Lima: “Odio Lima, disculpen, está mal odiar, es que a mí no me gustan las ciudades”, comentó.

Sobre el vestido de novia, Tilsa Lozano comentó entre risas: “Para empezar va a ser blanco, cara dura yo, blanco. No, es bien bonito mi vestido”. Asimismo, adelantó que el vestido será sensual: “De hecho, pues, es corte sirena”.

¿Por qué irán a Miami de Luna de Miel?

Tras ser criticados por ir a Miami, una ciudad que siempre visitan, de Luna de Miel, Tilsa Lozano explicó que este viaje es para celebrar el matrimonio, mientras que su verdadera Luna de Miel será en el año 2023: “Vamos a estar acá porque diciembre es un mes bastante cargado, viene Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de mi hija es el 8 de diciembre, él tiene un evento en diciembre. Seguramente vamos a hacer un ‘chiqui’ viaje, pero tipo, no sé, iremos a Miami, a algún lugar al Caribe unos 4, 5 días como mucho y ya el próximo año más o menos calculo que cuando sea en Europa (el) verano, nos vamos a ir de vacaciones”.

La futura novia también negó que haya pedido regalos carísimos para su boda: “He pedido un cucharón de 3 soles, ¿qué regalos caros? (...) voy a confesar que soy un desastre (...) he elegido como 7 veces cosas repetidas, soy un asco, pero hay para todos los bolsillos”.

“Yo solamente quiero que vayan, que vayan, se diviertan, se quiten la camisa, se porten mal, vomiten, quiero que sea un desastre”, dijo entre risas.

Fuente: América Televisión

