Le dio con palo. Magaly Medina no dudó en responderle con todo a Tilsa Lozano, quien recientemente salió en defensa de Gisela Valcárcel mediante una trasmisión en vivo con Adolfo Aguilar.

“Me parece que Gisela es muy inteligente y sabe lo que hace, y que si la ha mencionado (a Magaly) es porque le dio la gana, mientras la otra ladra desde hace 25 años y Gisela no le contesta”, comentó en un inicio la exvengadora en aquella oportunidad.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ aprovechó su programa para recordarle a la modelo que la ‘Señito’ sí respondía a sus críticas enviándole mensajes mediante su entonces programa de televisión e incluso con demandas de por medio.

“Tu humilde opinión, hay que aclararle a esta monita con metralleta, que es de lo más desinformada. Mentira, me contestaba desde que era una anónima crítica de televisión en la revista. Yo la criticaba y ella me respondía en su programa de televisión, se tomaba minutos de su tiempo (...) Luego, cuando estuvimos en igualdad de condiciones, ella me contestó un montón de veces”, comenzó diciendo la figura de ATV.

“Te puedo enumerar la cantidad de veces que ella me ha respondido (...) Ahora viene como gran sabionda, repasa un poco para sobonear, porque hasta para sobonear hasta que estar informada”, finalizó diciendo Medina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO