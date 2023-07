Gaela Barraza se coronó recientemente como la nueva Miss Teen Model World 2023; logro que ha puesto orgulloso, no solo a todo el Perú, sino también a sus padres, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Danuska Zapata, quienes no han dudado en expresarle su amor mediante sus redes sociales.

Frente a ello, el cantante no dudó en tener palabras de halago hacia la madre de su primera hija, pues señaló que siempre le tendrá un gran respeto por haber criado de “manera excelente” a su pequeña.

“Yo siempre voy a tener un gran respeto hacia ella, un respeto eterno, una admiración de cómo ha criado a mi hija a pesar de la separación, pues nosotros nunca dejaremos de ser padres y estamos yendo hacia la misma dirección”, dijo para Trome.

Por otra parte, el artista nacional mencionó que quiere que poco a poco su hija adolescente se vaya haciendo conocida por sus propios méritos y no por tener tal papá o tal mamá. “Ver crecer en un ambiente sano a nuestra hija, de que siga sonriendo, obteniendo triunfos, haciéndose un nombre. Que ya no sea la hija de Tomate, sino Gaela Barraza”, expresó.

Gaela Barraza ‘trolea’ a ‘Tomate’ Barraza por su historial amoroso

La joven modelo, Gaela Barraza, le habría advertido a su padre, Carlos Barraza, que “no quiere más nuevas parejas en su vida”, pues, el cantante sostuvo que la menor no quiere “una nueva madre de momento”, sino cuando él ya sea una persona anciana.

“Sí, claro que es celosa como toda hija, no aprueba a nadie, no quiere ver a nadie cerca a mí. Me ha dicho que cuando tenga 60 años puedo tener pareja y me faltan 14 años, no sé si quiere que tenga pareja o una enfermera para que me cambie el pañal”, explicó el líder de la orquesta Los Barraza.

