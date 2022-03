A inicios de febrero, el cantante Tommy Portugal decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Dayana Córdova luego de finalizar su relación de años con Estrella Torres. Pero, luego de unos días, el exnovio de la joven reapareció para acusar al cumbiambero de ser el “serrucho” de su relación.

Según Edilson Herrera, más conocido en Iquitos como “Gatiux”, el interprete de “Al fondo hay sitio” se entrometió en su romance con la joven Dayana, con quien convivía desde hace tres años.

“Se puede decir que Tommy se metió en mi relación porque yo fui a almorzar a un restaurante con mi flaca”, contó en un inicio. “Me encontré con ellos (Tommy y otros músicos), le presento a mi novia y en la madrugada le escribe para afanarla”, agregó.

¿Qué dijo Tommy Portugal tras ser acusado de ‘partidor’?

A través de sus historias de Instagram, Tommy Portugal se mostró relajado, incluso se animó a postear un mensaje: “Hoy es un lindo día, como siempre. Vibras”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la canción que compartió junto a su historia cuya letra dice lo siguiente: “Tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso”. ¿Será una indirecta para “Gatiux”?

Fotos y Video: (Instagram/@tommy_portugal, @instarandula).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO