Tula Rodríguez volvió a referirse a la herencia que nunca recibió de su fallecido esposo, Javier Carmona. Como se recuerda, en marzo de este año, la conductora de ‘En Boca de Todos’ recalcó que ella sola se encarga de los 100% de gastos de su hija Valentina.

“Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, había dicho en un video publicado en Instagram.

Además, la conductora volvió a referirse a su situación económica en una reciente emisión de su programa, dejando entrever que habría heredado las deudas que tenía el exgerente de televisión. “Les digo que uno hereda hasta las deudas”, comentó el último 26 de abril.

Ella fue consultada sobre estas presuntas deudas que estaría pagando, pero terminó dejando más dudas que certezas:

“Yo jamás he dicho que he heredado eso... al contrario, si hablamos de herencia, de verdad... jajajajaja no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto a sus hijos (de Javier Carmona), porque soy una señora y no voy a hablar de este tipo de cosas”.

Tula Rodríguez se quedó viuda en septiembre del año 2020, cuando su esposo Javier Carmona falleció a los 56 años de edad. El exgerente general de Latina sufrió un infarto en agosto de 2018, que lo llevó al estado vegetativo.

¿Quién es el nuevo galán de Tula Rodríguez?

Los rumores de que Tula Rodríguez tiene un galán en el extranjero han tomado fuerza desde que Flavia Laos aseguró que la conductora de ‘En Boca de Todos’ estaría ilusionada con un galán que vive fuera del Perú.

Aunque Tula niega que tenga un nuevo amor, no pudo evitar ponerse nerviosa con la pregunta del reportero de América TV. “Yo no estoy sola y no me siento sola (...) No tengo parejas, no estoy enganchada con nadie... me pones nerviosa...”, comentó la exvedette.

“Yo soy 100% perucha”; comentó, agregando que solo le gustan los peruanos. “Yo tengo derecho a rehacer mi vida, él (Javier Carmona) ya descansa en paz”, agregó.

