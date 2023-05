Yaco Eskenazi negó que haya estado ‘lanzándole maíz’ a la modelo y actriz ‘Lucecita’ en la última edición del programa ‘Mi mamá cocina mejor que tuya’, show que conduce con Ethel Pozo. El ex capitán de ‘Esto es Guerra’ indicó que todo fue una confusión y que se refería a un casting para ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El popular conductor de ‘Estas en Todas’ fue abordado por las cámara de ‘Amor y Fuego’ cuando se encontraba acompañado por su esposa la modelo Natalie Vértiz. Yaco fue cuestionado por el “coqueteo” en vivo con la actriz Lucecita, sin embargo el ex chico reality negó las insinuaciones.

Yaco explicó que cuando le dijo a Lucecita “Estoy libre” se refería a que podría pasar casting para algún papel en popular serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’ y no como una manera de ‘tirarle maíz’ a la popular actriz.

“ Dije estoy libre para hacer mi casting para novela, creo que no hay una sola persona en el Perú que no sepa que estoy casado con Natalie hace 7 años (...) Es más me pongo de perfil como si estuviera haciendo un casting, no voy a hacer tan ‘gil’ de hacer una broma así en televisión nacional ”, explicó Yaco a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

