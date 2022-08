La cantante Yahaira Plasencia aparece cada sábado con looks llamativos en el programa “La gran estrella” y no se salva de las duras críticas de los usuarios.

En la última edición del reality de Gisela Valcárcel, la ‘reina del totó' lució un diminuto vestido rojo de látex. Con esta prenda, la salsera lució sus curvas y su escote.

El vestido recibió muchas críticas en Instagram, donde un usuario aseguró que Yahaira Plasencia era “vulgar”: “Eres linda, nadie lo niega, pero muy vulgar, no confundamos lo elegante con lo vulgar”, señaló el cibernauta.

Por su parte, Yahaira Plasencia no se quedó callada y se defendió del comentario del usuario: “Lo siento por no gustarte. Me cambiaré de ropa por ti ¿ya?”, respondió la ‘reina del totó', quien agregó varios emojis de burla.

Foto: captura Instagram

TE PUEDE INTERESAR