Las hijas de Pablo Villanueva Branda, más conocido como ‘Melcochita’, se sacaron todos los trapitos sucios EN VIVO, en el programa ‘Magaly TV La Firme’. El drama familiar comenzó cuando Yessenia Villanueva reveló que se peleó con su familia y la botaron de la casa donde vivía en Estados Unidos.

La menor de las Villanueva le echó la culpa a su hermana Susan de haber propiciado este enfrentamiento; sin embargo, ella salió a desmentirla en un enlace telefónico con Magaly Medina. “No sé por qué se fue, ella esperó que yo me fuera al trabajo y 10 minutos después, mi papá (‘Melcochita’) me llama para decirme ‘tu hermana agarró sus cosas y se fue’. Si ella todo el día estaba sola en mi casa con mi papá y mi padre es una persona tranquila y no la fastidiaba ni nada”, contó.

En plena entrevista, Susan Villanueva terminó soltando una ‘bomba’, dejando en shock a la ‘Urraca’ y a sus televidentes.

“Yo la quiero llevar al doctor, aquí hay tratamientos para que ella se pueda curar la enfermedad, acá hay tratamientos gratis para que se pueda tratar el HIV [¿Qué enfermedad tiene tu hermana? ella nunca dijo qué tenía] Ella tiene HIV (VHI: virus de la inmunodeficiencia humana)”, expresó.

Magaly Medina no supo cómo reaccionar y comentó: “Ah, es portadora de VIH, mejor no toquemos ese tema, porque creo que es un tema muy privado que le corresponde a cada uno decirlo. No nos gustaría meternos en ese tema”.

Sin embargo, Yessenia Villanueva explotó EN VIVO ante la revelación de su hermana y exigió que presente pruebas.

“Mi hermana ha tocado un tema muy privado y yo quiero que lo pruebe. ¡Ella lo está diciendo públicamente y me lo va tener que probar!”, dijo.

