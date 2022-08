El sueño americano se convirtió en pesadilla para Yessenia Villanueva, tras revelar que no tenía un trabajo estable en Estados Unidos y que se quedó sin hogar tras no poder juntar los 700 dólares que le cobraba su sobrina por alquilarle un espacio donde dormía en el piso con su hijo.

Actualmente, Yessenia Villanueva se encuentra distanciada de su familia en Estados Unidos por una pelea que habría comenzado por una maleta que ella estaba mandando a Perú, pero que cuando la abrió, encontró ropa vieja que no era la que ella estaba mandando para su familia.

Esa discusión terminó en una cachetada que le habría dado ‘Melcochita’ a Yessenia, dejándola privada: “Yo salí, me toqué de nervios y me desmayé, mi papá me vio, me dejó en el suelo y se subió al taxi y el señor chofer me ayudó, Susan tiene ese video, pero yo sé que nunca va a aparecer”.

En medio de lágrimas y cólera por haber estado en la calle y sin comer por tres días con su hijo, Yessenia reveló que la relación con sus hermanos no es buena, ya que se burlan de ella por tener una enfermedad: “Yo tengo una enfermedad que me voy a morir y mi familia me hace buliying de eso, pero yo solo le pido a Dios que me de tiempo para poder ayudar a mi hijo y que se establezca”.

