Shakira y Thalía están envueltas en una nueva polémica desde hace un par de días. Y es que, según especulaciones en redes sociales, la cantante mexicana habría criticado duramente a la barranquillera, y hasta se habría burlado de su nuevo tema “Monotonía”.

Según los usuarios en las redes sociales, la interprete de “Piel Morena” y “Arrasando” se habría referido a Shakira como “ridícula y dramática”, durante una transmisión en vivo. Sin embargo, hasta el momento no existe el supuesto video donde habría dicho eso.

¿Qué es lo que Thalía supuestamente dijo de Shakira?

“La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela” , habría dicho la esposa de Tommy Motola.

Cabe resaltar que la letra de “Monotonía” va dirigido a su expareja, Gerard Piqué. Frases como: “no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, delatan a la colombiana, algo que Thalía no habría dudado en criticar.