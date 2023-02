Brunella Horna celebró su primer mes de casada con Richard Acuña . La modelo comentó su emoción por la nueva etapa de casada que vive y recordó algunos detalles inéditos del día de su matrimonio, el pasado 7 de enero de 2023.

“Veo los videos todos los días, no hay día en que no vea los videos de mi boda, que llore. Ayer me enviaron el video completo de hora y media, he visto un poquito y no he parado de llorar”, contó as América Espectáculos.

La presencia de Christian Cueva fue todo un éxito y Brunella reveló qué le dijo el futbolista al día siguiente.

“Al día siguiente me dijo que se quería lanzar como cantante, siii me dijo eso, tiene buena voz y animó a todo el público. En el futuro, de repente cuando se retire del fútbol lo pueda hacer” , reveló la conductora de ‘América HOY’.

Cuando la reportera comparó a ‘Aladino’ con el cantante Tonny Rosado, Brunella prefirió no opinar, pero agregó:

“La gente lo adora, canta bien, tiene buena voz y me hizo el show, definitivamente”.

