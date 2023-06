No aguantó. Olenka Mejía sorprendió a todo el público televidente al revelar en el programa de Magaly Medina, que perdió un bebé, fruto de su corto romance con Jefferson Farfán. Y es que la modelo no habría podido tolerar toda la polémica que se habría creado a raíz de sus declaraciones, motivo por el que tomó esta radical decisión.

Recordemos que la joven salió a hablar en distintos medios, para confesar que el exfutbolista le había entablado una demanda por difamación, pidiéndole una reparación civil de un millón de soles.

“Disculpa, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones sobre el tema, porque todo lo que ha sido expuesto daña mi salud, mi bienestar emocional y el de mi familia”, respondió a Trome cuando le consultaron sobre el proceso de dicha batalla legal con la ‘Foquita’.

En ese sentido, cuando el periodista le consultó sobre si se quedaría pese a la presión mediática, Olenka Mejía señaló que volará al extranjero para estar alejada por un tiempo de tanto escándalo

Olenka Mejía señala que su salud está

Olenka Mejía, quien fue denunciada por Jefferson Farfan por el delito de difamación tras asegurar que mantuvo una relación sentimental con él, emitió un comunicado la noche de este miércoles luego del escándalo que se desató cuando reveló que salió embarazada de la popular ‘Foquita’.

“Ante todo, agradecer a todas las personas que me han brindado su apoyo emocional a través de sus mensajes en mis redes sociales, más aún en estos momentos difíciles de mi vida en los cuales nunca pensé verme envuelta. Hoy en día, mi estado de salud no es favorable, emocionalmente no me encuentro bien, pero saldré adelante por mi familia, que es lo más importante, quienes también me han brindado su apoyo”, escribió la expareja del hermano de Yahaira Plasencia, Jorge Plasencia.

TE PUEDE INTERESAR